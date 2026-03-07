Colorado Politics Calendar Mar. 9-13
CoPo’s weekly political calendar will help you find political and public-policy events throughout Colorado. It includes candidate and issue campaign events, public policy meetings, court hearings, state and local party conventions, assemblies, debates, rallies, parades, speaking engagements, traveling dignitary appearances, water meetings, book signings, county commission hearings, city council meetings and more. As a subscriber, you can submit your own events for publication to calendar@coloradopolitics.com for free publication on this page. Please include who, what, when, where and why for each event.
(Party designations: R-Republican, D-Democrat, L-Libertarian, G-Green, S-Socialist, U-Unity, F-Forward.)
MONDAY, MAR. 9
- International Women’s Day at the Capitol, 9 a.m.-1 p.m., 200 E. Colfax Ave., Denver
- Colorado General Assembly: Joint Budget Committee, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., JBC, Denver
- (R) Jefferson County Republican Party: Men’s Luncheon, 11:30 a.m.-1 p.m., 389 S. Wadsworth Blvd., Lakewood
- Colorado General Assembly: House Agriculture, Water & Natural Resources, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver
- Colorado General Assembly: House Finance, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: House State, Civic, Military & Veterans Affairs, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., Old State Library, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Education, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 357, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Judiciary, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., Off-Site, Denver
- (D) Denver Democratic Party: Tech Office Hours, 5-6 p.m., visit https://meet.google.com/cqh-rbvs-ejo to join the meeting
- Colorado Telecommunications Association: Reception, 5:30-7:30 p.m., 1600 Broadway, Ste. 510, Denver, contact chackenburger@hbstrategies.us for more information
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Growth & Development Committee, 6-7 p.m., visit https://us02web.zoom.us/j/83128758120 to join the meeting
- (R) Broomfield County Republican Party: Meeting, 6:30-7:30 p.m., 280 Spader Way, Broomfield
- (D) Douglas County Democratic Party: Executive Committee, 7-9 p.m., contact secretary@dougcodems.org for more information
- (L) Colorado Libertarian Party: Board Meeting, 7:30 p.m., 727 E. 16th Ave., Denver
- (D) Denver Democratic Party: Labor & Economic Development Meeting, 8-9:30 p.m., visit https://www.denverdemocrats.org/issues/labor
TUESDAY, MAR. 10
- Colorado General Assembly: Senate Floor Work, 9 a.m., 200 E. Colfax Ave., Senate Chambers, Denver
- Colorado General Assembly: House Health & Human Services, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: House Judiciary, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver
- Colorado General Assembly: House Transportation, Housing & Local Government, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., LSB A, Denver
- Colorado General Assembly: Joint Budget Committee, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., JBC, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Finance, 2 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 357, Denver
- Colorado General Assembly: Senate State, Veterans & Military Affairs, 2 p.m., 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- National Association of Benefit & Insurance Professionals: Legislative Happy Hour, 4:30-6:30 p.m., 1673 Sherman St., Denver, contact jenn@domestrategies.com for more information
- McDonald’s Owners & Operators: Happy Hour Reception, 5-7 p.m., 1665 N. Grant St., Denver, contact alegrand@politicalworks.net for more information
- (D) Eagle County Democratic Party: Monthly Meeting, 5:30-7 p.m., RSVP at https://us02web.zoom.us/meeting/register/AWJlXuJNT5mzg-nCQrTCOw#/registration
- (R) Larimer County Republican Party: Republican Women Supper Meeting, 5:30-7:30 p.m., visit larimercorw.com to RSVP
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Denver Emergency Workplace Organizing Committee, 6-7 p.m., visit denverdsa.org/events for Zoom link
- (R) Denver Republican Party: HD 4 Monthly Meeting, 6-7 p.m., 4855 Federal Blvd., Denver
- (D) Arapahoe County Democratic Party: Young Dems Meeting, 6-7 p.m., 15200 E. Girard Ave., Aurora
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Palantir Out of Denver Working Group, 6-7:30 p.m., visit denverdsa.org/events for Zoom link
- (D) Arapahoe County Democratic Party: 1st Tuesday Action Group, 6-8 p.m., 1911 S. Havana St., Aurora
- (D) Denver Democratic Party: Here’s the Ticket Candidate Forum #2, 6:30 p.m., 690 Colorado Blvd., Denver
- (S) Denver Democratic Socialists of America: West Metro Working Group, 7:30-8:30 p.m., visit denverdsa.org/events for Zoom link
WEDNESDAY, MAR. 11
- Colorado General Assembly: Legislative Audit Committee, 7:15 a.m., 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- Colorado General Assembly: House Business Affairs & Labor, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: House Education, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver
- Colorado General Assembly: House Energy & Environment, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- Colorado General Assembly: Joint Budget Committee, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., JBC, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Health & Human Services, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- (D) Arapahoe County Democratic Party: Coffee Klatch Group, 9-11 a.m., 12293 E. Illiff Ave., Aurora
- Colorado General Assembly: House Health & Human Services, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: House Judiciary, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver
- Colorado General Assembly: House Transportation, Housing & Local Government, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., LSB A, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Transportation & Energy, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 352, Denver
- (D) Jefferson County Democratic Party: Fruita Community Conversations, 5-6 p.m., 138 S. Park Sq., #202, Fruita
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Internationalism Book Club—Venezuela, the Present as Struggle, 5-6:30 p.m., 238 S. Broadway, Denver
- (D) Mesa County Democratic Party: Chairs Monthly Office Hours, 5-7 p.m., 310 N. 7th St., Grand Junction
- (D) Boulder County Democratic Party: Executive Committee Meeting, 5:30-8:30 p.m., 4571 Broadway., Boulder
- (D) Arapahoe County Democratic Party: HD 40 Meeting, 6-7:30 p.m., 15200 E. Girard Ave., Ste. 1400, Aurora
- (D) Jefferson County Democratic Party: Latino Initiative, 6:30-7:30 p.m., 363 S. Harlan St., Lakewood
- (D) Jefferson County Democratic Party: Latino Initiative, 6:30-8:30 p.m., 5151 W. 1st Ave., Denver
- (D) Arapahoe County Democratic Party: HD 38 Monthly Meeting, 6:30-8:30 p.m., contact hd38@arapahoedems.org for more information
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Electoral Meeting, 7-8 p.m., visit denverdsa.org/events for Zoom link
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Tech Committee Meeting, 7-8 p.m., contact info@denverdsa.org for more information
- (D) Denver Democratic Party: Social Justice Council, 7-8:30 p.m., RSVP at https://www.eventbrite.com/e/denver-democrats-social-justice-council-monthly-meeting-tickets-1736077417289
- (R) Denver Republican Party: Executive Committee Meeting, 7-8:30 p.m., 1660 S. Albion St., Denver
THURSDAY, MAR. 12
- Colorado General Assembly: House Agriculture, Water & Natural Resources, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver
- Colorado General Assembly: House Finance, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: House State, Civic, Military & Veterans Affairs, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., LSB A, Denver
- Colorado General Assembly: Joint Budget Committee, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., JBC, Denver
- (D) Weld County Democratic Party: Coffee & Conversation, 10 a.m.-12 p.m., 1923 59th Ave., Greeley
- Colorado General Assembly: House Business Affairs & Labor, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: House Education, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver
- Colorado General Assembly: House Energy & Environment, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., Old State Library, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Agriculture & Natural Resources, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 352, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Health & Human Services, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Local Government & Housing, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 357, Denver
- Recycle Colorado: Legislative Reception, 1660 N. Lincoln St., Denver, contact executive.director@recyclecolorado.org for more information
- (D) Jefferson County Democratic Party: HD 25 Pre-Assembly Happy Hour, 5-7 p.m., 5935 S. Zang St., Unit 1A, Littleton
- (D) Larimer County Democratic Party: Monthly Meeting, 5:30-7:30 p.m., 2001 S. Shields St., Unit B3, Fort Collins
- (D) Larimer County Democratic Party: Executive Committee Meeting, 5:30-8 p.m., 2001 S. Shields, Unit B3, Fort Collins
- (D) Denver Democratic Party: HD 6 Social Hour, 6-7 p.m., 4400 E. 8th Ave., Denver
- (D) Broomfield County Democratic Party: Monthly Meeting, 6-8 p.m., contact info@broomfielddems.org for more information
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Pol-Ed Article Reading, 6-8 p.m., 2019 E. 17th Ave., Denver
- (R) Jefferson County Republican Party: Executive Committee Meeting, 6:30-7:30 p.m., contact 303-277-1113 for more information
- (R) Denver Republican Party: HD 1 Monthly Meeting, 6:30-8 p.m., 6800 W. Hampden Ave., Lakewood
- (D) Arapahoe County Democratic Party: HD 42 Meeting, 7-8 p.m., contact info@arpapahoedems.org for more information
- (D) Lake County Democratic Party: Monthly Meeting, 7-8 p.m., 421 W. 6th St., Leadville
- (R) CU Republicans: Meeting, 7-8 p.m., contact coloradocr@gmail.com for more information
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Steering Committee Meeting, 7:30-9 p.m., visit denverdsa.org/events for Zoom link
FRIDAY, MAR. 13
- Colorado General Assembly: Legislative Council, 7:30 a.m., 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- Colorado General Assembly: Executive Committee of the Legislative Council, Upon Adjournment of Legislative Council, 200 E. Colfax Ave., Old State Library, Denver
- Colorado General Assembly: Joint Budget Committee, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., JBC, Denver
- (D) Arapahoe County Democratic Party: Aurora/Heather Gardens Indivisible Group Meeting, 11:30 a.m.-1 p.m., 2888 S. Heather Gardens Way, Aurora
- (R) Republicans @ Denver Athletic Club: Meeting, 12-1 p.m., 1325 Glenarm Pl., Denver
- (D) Arapahoe County Democratic Party: Pints & Politics—Legislative Update & Fundraiser for Local Democrats, 6-8 p.m., 2501 Dallas St., #148, Aurora
- (R) Jefferson County Republican Party: JeffCo EIC Zoom Meeting, 6:30-7:30 p.m., contact makeadifferenceinco@gmail.com for more information
SATURDAY, MAR. 14
- (D) Arapahoe County Democratic Party: Aurora Democratic Breakfast Forum, 8:30-10:30 a.m., 15350 E. Illiff Ave., Aurora
- (D) Denver Democratic Party: HD 1 Meeting, 9:30-10:30 a.m., 5220 W. Warren Ave., Denver
- (R) Jefferson County Republican Party: Republican Women Monthly Meeting, 9:30-11 a.m., contact jeffcorepublicanwomen@gmail.com for more information
- (D) Denver Democratic Party: County Assembly, 10 a.m., 1700 E. Louisiana Ave., Denver
- (D) Denver Democratic Party: HD 3 Meeting, 10:30-11:30 a.m., 901 Englewood Pkwy., Englewood
- Reps. Froelich & Clifford: Town Hall, 10:30-11:30 a.m., 5955 S. Holly St., Centennial
- (S) Denver Democratic Socialists of America: General Meeting, 11:30 a.m.-1:45 p.m., 809 S. Washington St., Denver
- (D) Jefferson County Democratic Party: VETI 5 Year Anniversary Celebration & Black Ops, 3-5 p.m., 9045 W. 44th Ave., Wheat Ridge
SUNDAY, MAR. 15
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Left Hand of Darkness Book Club Part 1, 2-3:30 p.m., 3213 E. Colfax Ave., Denver