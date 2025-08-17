CO PO Calendar | Aug. 18-24
CoPo’s weekly political calendar will help you find political and public-policy events throughout Colorado. It includes candidate and issue campaign events, public policy meetings, court hearings, state and local party conventions, assemblies, debates, rallies, parades, speaking engagements, traveling dignitary appearances, water meetings, book signings, county commission hearings, city council meetings and more. As a subscriber, you can submit your own events for publication to calendar@coloradopolitics.com for free publication on this page. Please include who, what, when, where and why for each event.
(Party designations: R-Republican, D-Democrat, L-Libertarian, G-Green, S-Socialist, U-Unity, F-Forward.)
MONDAY, AUG. 18
- Arvada City Council: Business Meeting, 10-10:30 a.m., 8101 Ralston Rd., Arvada
- (R) Jefferson County Republican Party: Men’s Luncheon, 11:30 a.m.-1 p.m., 389 S. Wadsworth Blvd., Lakewood
- (D) Jefferson County Democratic Party: Liberal Libations, 4-6 p.m., 11911 W. 6th Ave., Lakewood, RSVP at arutkofsky@hotmail.com
- (D) Denver Democratic Party: Tech Office Hours, 5-6 p.m., visit https://meet.google.com/cqh-rbvs-ejo to join the meeting
- Fort Collins: Mayor’s Forum, 5:30-7:30 p.m., 7 Old Town Square, Ste. 100, Fort Collins
- (D) Montrose County Democratic Party: Central Committee Meeting, 6 p.m., 1500 E. Main St., Montrose
- (R) Denver Republican Party: HD 4 Meeting, 6-7 p.m., 4855 Federal Blvd., Denver
- (R) Denver Republican Party: HD 3&9 Meeting, 6:30-8 p.m., 1660 S. Albion St., Denver
- (D) Denver Democratic Party: Urban Planning Council Meeting, 8-9:30 p.m., visit https://www.denverdemocrats.org/issues/urban-planning to join the meeting
TUESDAY, AUG. 19
- DRCOG: Regional Transportation Committee, 8:30 a.m., contact ckennedy@drcog.org for more information
- (D) Jefferson County Democratic Party: County Commissioners Meeting, 9-10 a.m., 100 Jefferson County Pkwy., Golden
- Edgewater City Council: Meeting, 10-10:30 a.m., 1800 Harlan St., Edgewater
- Rep. Joe Neguse: Mobile Office Hours, 10 a.m.-12 p.m., fill out form to RSVP at https://neguse.house.gov/services/help-federal-agency or contact congressmanjoe.neguse@mail.house.gov
- Jerry Di Tullio for State Treasurer: Meet and Greet, 2:30-4 p.m., 56 Edwards Village Blvd., Unit 120, Edwards
- (R) Denver Republican Party: Happy Hour, 5:30-7:30 p.m., 305 S. Downing Street., Denver
- (D) Eagle County Democratic Party: Be Curious Online Discussion, 6-7 p.m., visit https://www.coloradodems.org/events to RSVP
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Internationalism Committee, 6-7:15 p.m., RSVP at https://bit.ly/ddsa-international
- (D) Denver Democratic Party: Executive Committee Meeting, 6-7:30 p.m., 690 Colorado Blvd., Denver
- Arvada: City Council Meeting, 6-8 p.m., 8101 Ralston Rd., Arvada
- Crisanta Duran for Attorney General: Birthday Party, 6-8 p.m., 525 Santa Fe Dr., Denver
- (D) Denver Democratic Party: Executive Committee Meeting, 6:30-8 p.m., 690 Colorado Blvd., Denver
- (R) Denver Republican Party: HD 2 Monthly Meeting, 7-8 p.m., 700 S. Franklin St., Denver
WEDNESDAY, AUG. 20
- Colorado General Assembly: Water Resources and Agriculture Review Committee, 2 p.m., 200 E. Colfax Ave., Denver
- DRCOG: Executive Committee, 4:30 p.m., 1001 17th St., Ste. 700, Denver
- (D) Boulder County Democratic Party: Democratic Women Monthly Meeting, 5-7 p.m., 6185 Arapahoe Rd., Boulder
- DRCOG: Performance and Engagement Committee, 5:30 p.m., 1001 17th St., Red Rocks Conference Room, Denver
- (D) Summit County Democratic Party: Monthly Meeting., 5:30-7 p.m., 83 Nancy’s Pl., Frisco
- (D) Denver Democratic Party: Labor Initiative Meeting, 6-7:30 p.m., 6350 Broadway, Denver
- (D) Arapahoe County Democratic Party: HD 61 Meeting, 6-7:30 p.m., 5428 S. Parker Rd., Aurora, contact hd61@arapahoedems.org for more information
- (L) Mesa County Libertarian Party: 3rd Wednesday Social, 6-8 p.m., 120 North Ave., Grand Junction
- (L) Denver Libertarian Party: Liberty on the Rocks, 6-9 p.m., 727 E. 16th Ave., Denver
- (D) Larimer County Democratic Party: Healthcare Action Monthly Meeting, 6:30-7:30 p.m., visit https://us02web.zoom.us/j/82114500276 passcode 293460 to join the meeting
- (D) Denver Democratic Party: Education Council Monthly Meeting, 7-8:30 p.m., visit https://www.denverdemocrats.org/issues/education to join the meeting
THURSDAY, AUG. 21
- (D) Montrose County Democratic Party: Drinking Liberally, 5 p.m., 1350 Birch St., Montrose
- (R) Douglas County Republican Party: Freedom Fellowship, 5:30-8 p.m., 5607 US Hwy. 85, Sedalia
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Pol-Ed Article Reading, 6-8 p.m., 238 S. Broadway, Denver
- (D) Denver Democratic Party: Happy Hour, 6-10 p.m., 931 E. 11th Ave., Denver
- (R) Jefferson County Republican Party: HD 28 Meeting, 6:30-8:30 p.m., contact 303-725-5168 for more information
- (R) CU Republicans: Meeting, 7-8 p.m., contact coloradocr@gmail.com for more information
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Tech Committee Meeting, 7-8 p.m., join the meeting at meet.google.com/azp-jgpj-tdi
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Orientation Call, 7-8:30 p.m., RSVP at http://bit.ly/DDSA-Orientation
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Western District Call, 7:30-8:30 p.m., contact info@denverdsa.org for more information
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Steering Committee Meeting, 7:30-9 p.m., visit https://us02web.zoom.us/j/84694594418?jst=2 to join the meeting
FRIDAY, AUG. 22
- Colorado State Fair: First Day, 1001 Beulah Ave., Pueblo
- (R) Douglas County Republican Party: Castle Rock Breakfast, 7:30-9:15 a.m., 500 Fairgrounds Rd., Castle Rock, RSVP to kent.cheese@firstwestmortgage.com for more information
- DRCOG: Advisory Committee on Aging, 11 a.m., contact mmpatton@drcog.org for more information
- (R) Republicans @ Denver Athletic Club: Meeting, 12-1 p.m., 1325 Glenarm Pl., Denver
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Trans Rights Working Group Meeting, 6-7 p.m., visit https://us02web.zoom.us/j/84465307258 passcode 744847 to join the meeting
- (D) Pueblo County Democratic Party: Friday Night Bingo, 6-9 p.m., 4109 Club Manor Dr., Pueblo
- (R) Jefferson County Republican Party: JeffCo EIC Zoom Meeting, 6:30-7:30 p.m., contact makeadifferenceinco@gmail.com for more information
SATURDAY, AUG. 23
- (R) Jefferson County Republican Party: Bylaws Committee Meeting, 8:30-11 a.m., contact shawn@insuranceofdenver.com for more information
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Labor Committee Meeting, 10 a.m.-12 p.m., visit https://us02web.zoom.us/j/84489800250 to join the meeting
- (L) Boulder County Libertarian Party: Liberty Toastmasters-North, 10 a.m.-12 p.m., 315 S. Bowen St., Longmont
- (D) Denver Democratic Party: HD 7 Meeting, 10:30-11:30 a.m., 4664 Peoria St., Denver
- (D) Denver Democratic Party: HD 9 Meeting, 10:30-11:30 a.m., 1500 S. Dahlia St., Denver
- (D) Broomfield County Democratic Party: Get the Scoop Ice Cream Social, 1-3 p.m., 1279 W. Midway Blvd., Broomfield
- (D) Chaffee County Democratic Party: Summer Picnic, 4-6 p.m., 330 Burnett Ave., Poncha Springs
- (D) Adams County Democratic Party: JFK Dinner, 5-9 p.m., 8773 Yates Dr., Westminster
- (L) Colorado Libertarian Party: Liberty Social Casino Night, 5-10 p.m., 8030 Sampson Gulch Way, Aurora, RSVP at https://secure.anedot.com/libertarian-party-of-colorado/casino-night
SUNDAY, AUG. 24
- (D) Gunnison County Democratic Party: Unity Event, 300 Eighth St., Crested Butte
- (D) Gilpin County Democratic Party: Annual Fundraiser, 2-5 p.m., 117 Eureka St., Central City
- (F) Colorado Forward Party: Assembly with Executive Committee Elections, 3-5 p.m., RSVP at dave.ryan@coloradoforwardparty.com
- (D) La Plata County Democratic Party: Annual Picnic, 3-6:30 p.m., Junction Creek Campground, 1499 FDR 171, Durango
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Internal Organizing Committee, 4-5 p.m., visit https://us02web.zoom.us/j/83128758120 to join the meeting
- Littleton City Council: Meet and Greet with Candidates, 4:30-6 p.m., RSVP at https://partiful.com/e/i6HjiLcpFTsOdIwBXBOt
- (D) Grand County Democratic Party: Fun-Raising for Democracy, 5-6 p.m., 1101 CR 53, Granby