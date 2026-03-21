Colorado Politics Calendar Mar. 23-29
CoPo’s weekly political calendar will help you find political and public-policy events throughout Colorado. It includes candidate and issue campaign events, public policy meetings, court hearings, state and local party conventions, assemblies, debates, rallies, parades, speaking engagements, traveling dignitary appearances, water meetings, book signings, county commission hearings, city council meetings and more. As a subscriber, you can submit your own events for publication to calendar@coloradopolitics.com for free publication on this page. Please include who, what, when, where and why for each event.
(Party designations: R-Republican, D-Democrat, L-Libertarian, G-Green, S-Socialist, U-Unity, F-Forward.)
MONDAY, MAR. 23
- Colorado General Assembly: Joint Budget Committee, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., JBC, Denver
- (R) Jefferson County Republican Party: Men’s Luncheon, 11:30 a.m.-1 p.m., 389 S. Wadsworth Blvd., Lakewood
- DRCOG: Transportation Advisory Committee, 1:30 p.m., contact ckennedy@drcog.org for more information
- Colorado General Assembly: House Finance, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: House State, Civic, Military & Veterans Affairs, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., LSB A, Denver
- (D) Denver Democratic Party: Tech Office Hours, 5-6 p.m., visit https://meet.google.com/cqh-rbvs-ejo to join the meeting
- (D) Larimer County Democratic Party: Working People, Unions and the Fight Against Authoritarianism, 5:30-6:30 p.m., 2001 S. Shields St., Unit B3, Fort Collins
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Growth & Development Committee, 6-7 p.m., visit denverdsa.org/events for Zoom link
- (R) Larimer County Republican Party: Executive Board Meeting, 6-7:30 p.m., contact info@larimergop.org for more information
- (D) Grand County Democratic Party: Monthly Meeting, 6:30-8 p.m., contact info@grandcountydems.org for more information
TUESDAY, MAR. 24
- Colorado General Assembly: Senate Floor Work, 9 a.m., 200 E. Colfax Ave., Senate Chamber, Denver
- Colorado General Assembly: House Health & Human Services, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: House Judiciary, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver
- Colorado General Assembly: House Transportation, Housing & Local Government, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., LSB A, Denver
- Colorado General Assembly: Joint Budget Committee, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., JBC, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Finance, 2 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 357, Denver
- Colorado General Assembly: Senate, STate, Veterans & Military Affairs, 2 p.m., 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- (D) Arapahoe County Democratic Party: Heather Gardens Democrats Meeting, 4-5:30 p.m., 2888 S. Heather Gardens Way, Aurora
- (D) Larimer County Democratic Party: N. Loveland Regional Meeting, 5:30-7:30 p.m., 3121 N. Garfield Ave., Loveland
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Palantir Out of Denver Working Group, 6-7:30 p.m., visit https://bit.ly/ddsa-international to join the meeting
- (R) Douglas County Republican Party: Castle Rock Grassroots Conservatives, 6-9 p.m., 519 Wilcox St., Castle Rock
- (R) Jefferson County Republican Party: HD 24 Meeting, 6:30-7:30 p.m., contact 303-277-1113 for more information
- (R) Jefferson County Republican Party: HD 27 Meeting, 7-8:30 p.m., contact jonah.hearne@reagan.com for more information
- (D) Denver Democratic Party: Climate Crisis Council Meeting, 7-8:30 p.m., visit https://www.denverdemocrats.org/issues/climate for more information
WEDNESDAY, MAR. 25
- Colorado General Assembly: Legislative Audit Committee, 7 a.m., 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- Colorado General Assembly: House Business Affairs & Labor, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: Joint Budget Committee, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., JBC, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Health & Human Services, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- (R) Larimer County Republican Party: Republican Club Luncheon, 11:30 a.m.-1:30 p.m., 1716 E. Mulberry ST., Fort Collins
- Colorado General Assembly: House Transportation, Housing & Local Government, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., LSB A, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Judiciary, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Transportation & Energy, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 352, Denver
- (D) Colorado Democratic Party: South Asian Initiative, 4-5 p.m., visit https://www.coloradodems.org/events for Zoom link
- (D) mesa County Democratic Party: Women’s Group, 5:30-7 p.m., 310 N. 7th St., Grand Junction
- (D) Eagle County Democratic Party: Be Curious—Practical Paths to One Person-One Vote, 6-7 p.m., contact info@eagledems.org for more information
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Healthcare Committee, 6-7 p.m., visit https://us02web.zoom.us/j/85403133008 passcode 776249 to join the meeting
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Book Club—Venezuela the Present as Struggle, 6-7:30 p.m., 238 S. Broadway, Denver
- (R) Jefferson County Republican Party: Officers Meeting, 6:30-8 p.m., visit https://zoom.us/j/5539826712 to join the meeting
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Electoral Meeting, 7-8 p.m., visit denverdsa.org/events for Zoom link
- (D) Denver Democratic Party: Healthcare Council Meeting, 7-8:30 p.m., visit https://www.denverdemocrats.org/issues/healthcare for more information
THURSDAY, MAR. 26
- Colorado General Assembly: House Finance, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: Joint Budget Committee, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., JBC, Denver
- Colorado General Assembly: Senate State, Veterans & Military Affairs, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- Colorado General Assembly: House Education, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver Colorado General Assembly: Senate Agriculture & Natural Resources, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 352, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Health & Human Services, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Local Government & Housing, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 357, Denver
- (D) Colorado Democratic Party: Stonewall Monthly Meeting, 6-7:30 p.m., visit coloradodems.org/events for Zoom link
- (D) Summit County Democratic Party: Book Club, 6-7:30 p.m., contact chair@summitcountydems.org for more information
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Pol-Ed Article Reading, 6-8 p.m., 2019 E. 17th Ave., Denver
- (R) Jefferson County Republican Party: HD 30 Meeting, 6-8 p.m., contact 303-277-1113 for more information
- (D) Arapahoe County Democratic Party: HD 41 Meeting, 6-8 p.m., 15200 E. Girard Ave., Ste. 1400, Aurora
- (D) Denver Democratic Party: HD 2 Meeting, 6:15-7:15 p.m., 1955 E. Arizona Ave., Denver
- (D) Gilpin County Democratic Party: Meeting, 6:30-8 p.m., 15131 CO-119, Black Hawk
- (R) Jefferson County Republican Party: HD 27 Meeting, 6:30-8 p.m., visit jeffcodems.org/calendar for Zoom link
- (R) Jefferson County Republican Party: HD 29 Meeting, 6:30-8 p.m., visit jeffcodems.org/calendar for Zoom link
- (D) Denver Democratic Party: HD 2 Meeting, 6:30-8 p.m., 1955 E. Arizona Ave., Denver
- (D) Arapahoe County Democratic Party: HD 36 Meeting, 6:30-8 p.m., visit https://us02web.zoom.us/meeting/register/hXivyJy2QuGlWkqdm8ellQ to join the meeting
- (R) CU Republicans: Meeting, 7-8 p.m., contact coloradocr@gmail.com for more information
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Orientation Call, 7-8:30 p.m., RSVP at https://actionnetwork.org/campaigns/2026-denver-dsa-orientations/
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Steering Committee Meeting, 7:30-9 p.m., visit denverdsa.org/events for Zoom link
FRIDAY, MAR. 27
- (R) Douglas County Republican Party: Highlands Ranch Breakfast, 7-8:30 a.m., 4800 McArthur Ranch Rd., Highlands Ranch
- DRCOG: Advisory Committee on Aging, 11 a.m., contact mmpatton@drcog.org for more information
- (R) Republicans @ Denver Athletic Club: Meeting, 12-1 p.m., 1325 Glenarm Pl., Denver
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Trans Rights Working Group Meeting, 6-7 p.m., visit https://us02web.zoom.us/j/84465307258 passcode 744847 to join the meeting
- (R) Jefferson County Republican Party: JeffCo EIC Zoom Meeting, 6:30-7:30 p.m., contact makeadifferenceinco@gmail.com for more information
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Central Denver Social, 8-11 p.m., contact info@denverdsa.org for more information
SATURDAY, MAR. 28
- (D) Colorado Democratic Party: State Caucus and Assembly, 8 a.m., 1 City Hall Pl., Pueblo,
- (R) Jefferson County Republican Party: Bylaws Committee Meeting, 8:30-11 a.m., contact shawn@insuranceofdenver.com for more information
- (R) Jefferson County Republican Party: Mountain Area Dems, 9-10:30 a.m., 3757 Ponderosa Dr., Evergreen, contact mtnfareademocrats@gmail.com for more information
- Aurora Legislators: Town Hall, 10-11:30 a.m., visit arapahoedems.org/events for Zoom link
- (D) Eagle County Democratic Party: Mountain Mommas Meetup, 10 a.m.-12 p.m., 600 Broadway, Eagle, RSVP to jessica.naylor42@gmail.com
- (R) Denver Republican Party: Republican Women, 10 a.m.-12 p.m., 727 E. 16th Ave., Denver, RSVP to denverrepublicanwomen@gmail.com
- (D) Denver Democratic Party: HD 7 Meeting, 10:30-11:30 a.m., 4664 Peoria St., Denver
- (D) Denver Democratic Party: HD 9 Meeting, 10:30-11:30 a.m., 1500 S. Dahlia St., Denver
- (D) Summit County Democratic Party: No Kings Protest, 12-1:30 p.m., Triangle Park, Frisco
- (D) Denver Democratic Party: No Kings Protest, 12-4 p.m., 200 E. Colfax Ave., Denver
- (D) Eagle County Democratic Party: No Kings Protest, 1-3 p.m., Cooley Mesa Dr. & Hwy. 6, Gypsum
- (D) Grand County Democratic Party: No Kings Protest, 3-5 p.m., U.S. 40 & Vasquez Rd., Winter Park, RSVP at https://www.mobilize.us/nokings/event/902076/
SUNDAY, MAR. 29
- (D) Adams County Democratic Party: Officers Meeting, 10-11:30 a.m., contact website@adamscountydems.org for more information