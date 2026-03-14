Colorado Politics Calendar Mar. 16-22
CoPo’s weekly political calendar will help you find political and public-policy events throughout Colorado. It includes candidate and issue campaign events, public policy meetings, court hearings, state and local party conventions, assemblies, debates, rallies, parades, speaking engagements, traveling dignitary appearances, water meetings, book signings, county commission hearings, city council meetings and more. As a subscriber, you can submit your own events for publication to calendar@coloradopolitics.com for free publication on this page. Please include who, what, when, where and why for each event.
(Party designations: R-Republican, D-Democrat, L-Libertarian, G-Green, S-Socialist, U-Unity, F-Forward.)
MONDAY, MAR. 16
- Colorado General Assembly: Joint Budget Committee, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., JBC, Denver
- (R) Jefferson County Republican Party: Men’s Luncheon, 11:30 a.m.-1 p.m., 389 S. Wadsworth Blvd., Lakewood
- Colorado General Assembly: House Agriculture, Water & Natural Resources, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver
- Colorado General Assembly: House Finance, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: House State, Civic, Military & Veterans Affairs, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., LSB A, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Education, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 357, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Judiciary, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- (D) Jefferson County Democratic Party: Liberal Libations, 4-6 p.m., 7260 W. Alaska Dr., Lakewood, RSVP to arutkofsky@hotmail.com
- (D) Denver Democratic Party: Tech Office Hours, 5-6 p.m., visit https://meet.google.com/cqh-rbvs-ejo to join the meeting
- (D) Mesa County Democratic Party: DPO Monthly Meeting, 5:30-6:30 p.m., 310 N. 7th St., Grand Junction
- Phil Weiser for Governor: Fundraiser Hosted by Jeni Arndt, 5:30-7 p.m., 1603 W. Mulberry St., Fort Collins, RSVP to parker.lourier@du.edu
- (D) Montrose County Democratic Party: Central Committee Meeting, 1500 E. Main St., Montrose
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Communications Working Group, 6:30-7:30 p.m., visit https://us02web.zoom.us/j/84465307258 Code: 744847 to join the meeting
- (R) Denver Republican Party: HD 3 & 9 Monthly Meeting, 6:30-8 p.m., 1660 S. Albion St., Denver
- (D) Denver Democratic Party: Urban Planning Council, 7 p.m., contact info@denverdemocrats.org for more information
TUESDAY, MAR. 17
- DRCOG: Regional Transportation Committee, 8:30 a.m., contact ckennedy@drcog.org for more information
- Colorado General Assembly: Senate Floor Work, 9 a.m., 200 E. Colfax Ave., Senate Chamber, Denver
- Colorado General Assembly: House Health & Human Services, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: House Transportation, Housing & Local Government, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., LSB A, Denver
- Colorado General Assembly: Joint Budget Committee, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., JBC, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Finance, 2 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 357, Denver
- Colorado General Assembly: Senate, State, Veterans & Military Affairs, 2 p.m., 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Internationalism Committee, 6-7:15 p.m., RSVP at https://bit.ly/ddsa-international
- (D) Denver Democratic Party: Executive Committee Meeting, 6-7:30 p.m., 690 Colorado Blvd., Denver
- (D) Broomfield County Democratic Party: A Dem Good Time, 6-8 p.m., 1280 E. 1st Ave., Broomfield
- (D) Pueblo County Democratic Party: St. Patrick’s Day Dinner, 6-9 p.m., 132 W. B. St., Pueblo
- (R) Arapahoe County Republican Party: Executive Committee Meeting, 6:30-8:30 p.m., 9195 E. Mineral Ave., Centennial
- (R) Weld County Republican Party: Executive Committee Meeting, 6:30-8 p.m., 361 71st Ave., Greeley
- (R) Jefferson County Republican Party: HD 2 Monthly Meeting, 7-8 p.m., 700 S. Franklin St., Denver
WEDNESDAY, MAR. 18
- Colorado General Assembly: House Business Affairs & Labor, Upon Adjournment., 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: House Education, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver
- Colorado General Assembly: House Energy & Environment, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., Old State Library, Denver
- Colorado General Assembly: Joint Budget Committee, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., JBC, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Health & Human Services, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- (D) Arapahoe County Democratic Party: HD 42 Day at the Capitol, 10 a.m.-12:30 p.m., RSVP to info@arpahaoedems.org for more information
- (R) Douglas County Republican Party: Republican Women, 11 a.m.-1 p.m., 9808 Sunningdale Blvd., Lone Tree
- Colorado General Assembly: House Health & Human Services, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: House Judiciary, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver
- Colorado General Assembly: House Transportation, Housing & Local Government, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., LSB A, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Education, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 357, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Transportation & Energy, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 352, Denver
- DRCOG: Executive Committee, 4:30 p.m., contact mstevens@drcog.org for more information
- (D) Summit County Democratic Party: Monthly Meeting, 5:30-7 p.m., 83 Nancy’s Pl., Frisco
- (D) Garfield County Democratic Party: Core Team Meeting, 6-7 p.m., contact info@garcodems.org for more information
- (D) Arapahoe County Democratic Party: HD 37 & 61 Meeting, 6-7:30 p.m., 12855 E. Adam Aircraft Cir., Englewood
- (D) Denver Democratic Party: Labor Initiative Meeting, 6-7:30 p.m., 6350 Broadway, Denver
- (S) Denver Democratic Socialists of America: SocFem Committee Meeting, 7-8 p.m., contact info@denverdsa.org for Jitsi link
THURSDAY, MAR. 19
- Colorado General Assembly: Capital Development Committee, 8:30 a.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 357, Denver
- Colorado General Assembly: House Finance, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: House State, Civic, Military & Veterans Affairs, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., LSB A, Denver
- Colorado General Assembly: Joint Budget Committee, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., JBC, Denver
- Colorado General Assembly: House Business Affairs & Labor, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: House Education, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Agriculture & Natural Resources, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 352, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Health & Human Services, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Local Government & Housing, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 357, Denver
- (R) Douglas County Republican Party: Freedom Fellowship, 6-8 p.m., 7835 Piney River Ave., Sterling Ranch
- (D) Weld County Democratic Party: Executive Committee Meeting, 6-8 p.m., 710 11th Ave., Ste. L-10, Greeley
- (D) Denver Democratic Party: Happy Hour, 6-9 p.m., 931 E. 11th Ave., Denver
- (R) Jefferson County Republican Party: HD 28 Monthly Meeting, 6:30-8:30 p.m., contact Karen Hauenstein at 303-725-5168 for more information
- (D) Adams County Democratic Party: Executive Committee Meeting, 6:30-8:30 p.m., 1675 E. 69th Ave., Denver
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Political Education Committee Meeting, 7-8 p.m., visit denverdsa.org/events for Zoom link
- (R) CU Republicans: Meeting, 7-8 p.m., contact coloradocr@gmail.com for more information
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Steering Committee, 7:30 p.m., visit https://us02web.zoom.us/j/82848768772 to join the meeting
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Western District Call, 7:30-8:30 p.m., contact info@denverdsa.org for more information
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Childwatch Working Group, 8-9 p.m., visit https://us02web.zoom.us/j/84267574198 Passcode: 151835 to join the meeting
FRIDAY, MAR. 20
- (R) Douglas County Republican Party: Castle Rock Breakfast, 7:30-9:15 a.m., 500 Fairgrounds Rd., Castle Rock, RSVP to kent.cheese@firstwestmortgage.com
- Colorado General Assembly: Joint Budget Committee, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., JBC, Denver
- (R) Republicans @ Denver Athletic Club: Meeting, 12-1 p.m., 1325 Glenarm Pl., Denver
- (D) Summit County Democratic Party: ICE Out Protest, 12:30-2 p.m., Triangle Park, Frisco
- (D) Denver Democratic Party: Education Council, 1:30-3:30 p.m., visit https://www.coloradodems.org/events for Zoom link
- (D) Denver Democratic Party: Young Dems Spring Garden Party, 6-9 p.m., 2210 California St., Denver, purchase tickets at https://www.eventbrite.com/e/dyd-spring-garden-party-tickets-1981498120218
- (R) Jefferson County Republican Party: JeffCo EIC Zoom Meeting, 6:30-7:30 p.m., contact makeadifferenceinco@gmail.com for more information
SATURDAY, MAR. 21
- (D) Colorado Democratic Party: Women’s History Month Celebration—On Black Women’s Perspectives and Intergenerational Issues, 9 a.m.-1 p.m., 5151 E. 33rd Ave., Denver
- (D) Denver Democratic Party: Denver County Assembly, 9 a.m.-1 p.m., 6265 E. Evans Ave., #15, Denver
- (D) Denver Democratic Party: HD 8 Monthly Meeting, 10 a.m.-12 p.m., 5209 Montview Blvd., Denver
- (F) Colorado Forward Party: Meet, Greet and Strategize Grand Junction, 10-11:30 a.m., 559 Main St., Grand Junction, contact wendypetrygj@gmail.com for more information
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Labor Committee Meeting, 10 a.m.-12 p.m., visit https://us02web.zoom.us/j/84489800250 to join the meeting
- Aurora Legislators: Virtual Town Hall, 10:15-11:30 a.m., visit https://www.coloradodems.org/events for Zoom link
- (D) Larimer County Democratic Party: Meet & Greet with Senator Marchman, 2-4 p.m., RSVP to mackenzie@janiceforcolorado.com
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Political Education Book Club, 4-6 p.m., 2019 E. 17th Ave., Denver
SUNDAY, MAR. 22
- (D) Adams County Democratic Party: House & Senate District Officers Meeting, 6-7 p.m., visit https://www.adamscountydems.org/events for Zoom link