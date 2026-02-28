Colorado Politics Calendar Mar. 2-9
CoPo’s weekly political calendar will help you find political and public-policy events throughout Colorado. It includes candidate and issue campaign events, public policy meetings, court hearings, state and local party conventions, assemblies, debates, rallies, parades, speaking engagements, traveling dignitary appearances, water meetings, book signings, county commission hearings, city council meetings and more. As a subscriber, you can submit your own events for publication to calendar@coloradopolitics.com for free publication on this page. Please include who, what, when, where and why for each event.
(Party designations: R-Republican, D-Democrat, L-Libertarian, G-Green, S-Socialist, U-Unity, F-Forward.)
MONDAY, MAR. 2
- Colorado General Assembly: Joint Budget Committee, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., JBC, Denver
- (R) Jefferson County Republican Party: Men’s Luncheon, 11:30 a.m.-1 p.m., 389 S. Wadsworth Blvd., Lakewood
- Colorado General Assembly: House Agriculture, Water & Natural Resources, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver
- Colorado General Assembly: House Finance, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: House State, Civic, Military & Veterans Affairs, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., Old State Library, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Education, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 357, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Judiciary, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Transportation & Energy, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 352, Denver
- (D) Denver Democratic Party: Tech Office Hours, 5-6 p.m., visit https://meet.google.com/cqh-rbvs-ejo to join the meeting
- (D) Eagle County Democratic Party: Meet the Candidates, 6-7 p.m., contact info@eagledems.org for more information
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Communications Working Group, 6:30-7:30 p.m., visit https://www.denverdsa.org/events for Zoom link
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Housing Justice Monthly Meeting, 7-8 p.m., contact housing@denverdsa.org for more information
TUESDAY, MAR. 3
- DRCOG: Power Ahead Colorado Technical Committee, 10 a.m., contact cbkennedy@drcog.org for more information
- Colorado General Assembly: House Health & Human Services, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: House Judiciary, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver
- Colorado General Assembly: House Transportation, Housing & Local Government, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., LSB A, Denver
- Colorado General Assembly: Joint Budget Committee, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., JBC, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Finance, 2 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 357, Denver
- Colorado General Assembly: Senate State, Veterans & Military Affairs, 2 p.m., 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Internationalism Committee, 6-7:15 p.m., RSVP at https://bit.ly/ddsa-international
- (R) Jefferson County Republican Party: HD 23 Meeting, 6-8 p.m., contact 303-277-1113 for more information
- (D) Arapahoe County Democratic Party: County Caucus, 6 p.m., RSVP at https://www.arapahoedems.org/2026-caucus
- Denver Precinct Caucuses, 6:30 p.m., visit https://www.denverdemocrats.org/events for more information
- (D) Denver Democratic Party: HD 6 Meeting, 6:30-8 p.m., 690 Colorado Blvd., Denver
- (R) Jefferson County Republican Party: Chairs Advisory Meeting, 6:30-8:30 p.m., visit https://zoom.us/j/5539826712 to join the meeting
WEDNESDAY, MAR. 4
- Colorado General Assembly: House Business Affairs & Labor, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: House Education, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver
- Colorado General Assembly: Joint Budget Committee, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., JBC, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Health & Human Services, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Local Government & Housing, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., SCR 357, Denver
- Colorado General Assembly: House Health & Human Services, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: House Judiciary, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver
- Colorado General Assembly: House Transportation, Housing & Local Government, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., LSB A, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Education, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 357, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Judiciary, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Transportation & Energy, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 352, Denver
- (D) Grand County Democratic Party: Happy Hour Blues, 4-6 p.m., 78336 US-40, Winter Park
- (R) Douglas County Republican Party: Parker Conservatives, 5-8 p.m., 11020 S. Pikes Peak Dr., #50, Parker
- (D) Huerfano County Democratic Party: Monthly Meeting, 6-7 p.m., 220 Russell St., Walsenburg
- (R) Jefferson County Republican Party: Evergreen Area Republican Club, 6-8:30 p.m., 1802 Bergen Pkwy., Evergreen
- (D) Broomfield County Democratic Party: Caucus & Assembly, 6-9 p.m., 280 Spader Way, Broomfield, visit https://www.mobilize.us/broomfielddems/event/880468/ fmi
- (D) Arapahoe County Democratic Party: County Executive Committee Meeting, 6:30-8 p.m., contact barb@arapahoedesm.org for more information
- (D) Boulder County Democratic Party: Longmont Area Dems, 6:30-8 p.m., contact longmontareadems@gmail.com for more information
THURSDAY, MAR. 5
- Colorado General Assembly: Capital Development Committee, 8:30 a.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 357, Denver
- Colorado General Assembly: House Agriculture, Water & Natural Resources, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver
- Colorado General Assembly: House Finance, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: House State, Civic, Military & Veterans Affairs, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., LSB A, Denver
- Colorado General Assembly: Joint Budget Committee, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., JBC, Denver
- Colorado General Assembly: Senate State, Veterans & Military Affairs, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- Colorado General Assembly: House Business Affairs & Labor, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: House Education, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Agriculture & Natural Resources, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 352, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Health & Human Services, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Local Government & Housing, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 357, Denver
- (D) Larimer County Democratic Party: Virtual Caucus Night, 5:30-8 p.m., contact chair@larimerdems.org for more information
- (R) Douglas County Republican Party: Caucus, 6-9 p.m., visit dcgop.org/map for more information
- (D) Jefferson County Democratic Party: HD 24 Meeting, 6:30-7:30 p.m., visit https://us06web.zoom.us/j/4046576716 for more information
- (R) Denver Republican Party: HD 5 Monthly Meeting, 6:30-8:30 p.m., 2376 15th St., Denver
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Political Education Committee Meeting, 7-8 p.m., visit denverdsa.org/events for Zoom link
- (D) Jefferson County Democratic Party: HD 28 Meeting, 7-8 p.m., visit https://us06web.zoom.us/j/83135203963 to join the meeting
- (D) Alamosa County Democratic Party: Monthly Meeting, 7-8 p.m., Hwy. 17 S., Alamosa
- (R) CU Republicans: Meeting, 7-8 p.m., contact coloradocr@gmail.com for more information
- (D) Colorado Democratic Party: Environment & Climate Crisis Council, 7-9 p.m., visit https://www.coloradodems.org/events for Zoom link
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Steering Committee, 7:30-8 p.m., visit denverdsa.org/events for Zoom link
FRIDAY, MAR. 6
- (R) Denver Republican Party: First Friday Breakfast, 8-9:30 a.m., 560 S. Holly St., Denver
- Colorado General Assembly: Joint Budget Committee, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., JBC, Denver
- (D) Weld County Democratic Party: Dems In Action, 11:30 a.m.-1:30 p.m., 710 11th Ave., Greeley,
- (R) Republicans @ Denver Athletic Club: Meeting, 12-1 p.m., 1325 Glenarm Pl., Denver
- (D) Mesa County Democratic Party: First Friday, 5-8 p.m., 310 N. 7th St., Grand Junction
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Trans Rights Working Group Meeting, 6-7 p.m., visit denverdsa.org/events for more information
- (R) Jefferson County Republican Party: JeffCo EIC Zoom Meeting, 6:30-7:30 p.m., contact makeadifferenceinco@gmail.com for more information
- (S) Denver Democratic Socialists of America: IC Movie Night and Potluck, 7-9 p.m., 809 S. Washington St., Denver
SATURDAY, MAR. 7
- (D) Weld County Democratic Party: Caucus, 9 a.m.-12 p.m., visit https://www.weldcountydems.org/wcd-event/weld-county-caucus-virtual/ for more information
- (D) Grand County Democratic Party: 2026 Caucus and Assembly, 9 a.m.-4 p.m., 251 W. Diamond Ave., Granby
- (D) Larimer County Democratic Party: Assembly, 9:30 a.m.-1 p.m., contact chair@larimerdems.org for more information
- (D) Denver Democratic Party: HD 4 Meeting, 10-11 a.m., 4115 W. 38th Ave., Denver
- NAACP: Aurora General Meeting, 10-11:30 a.m., 16000 E. Centretech Pkwy., Aurora
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Labor Committee Meeting, 10 a.m.-12 p.m., visit denverdsa.org/events for Zoom link
- (D) Jefferson County Democratic Party: Caucus, 10 a.m.-12 p.m., contact calendar@jeffcodems.org for more information
- (D) Montrose County Democratic Party: Caucus, 10 a.m.-12:30 p.m., 1100 S. 5th St., Montrose
- (D) Mesa County Democratic Party: Caucus and Assembly, 10 a.m.-4 p.m., 3270 D 1/2 Rd., Clifton
- (D) Chaffee County Democratic Party: Caucus and Assembly, 11 a.m.-1 p.m., 520 Milford St., Salida
- (D) Garfield County Democratic Party: Caucus, 12-3:30 p.m., contact info@garcodems.org for more information
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Political Education Book Club, 4-6 p.m., 2019 E. 17th Ave., Denver
SUNDAY, MAR. 8
NO EVENTS