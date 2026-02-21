Colorado Politics Calendar Feb. 23-Mar. 1
CoPo’s weekly political calendar helps you find political and public policy events throughout Colorado. It includes candidate and issue campaign events, public policy meetings, court hearings, state and local party conventions, assemblies, debates, rallies, parades, speaking engagements, traveling dignitary appearances, water meetings, book signings, county commission hearings, city council meetings and more. As a subscriber, you can submit your own events for publication to calendar@coloradopolitics.com for free publication on this page. Please include who, what, when, where and why for each event.
(Party designations: R-Republican, D-Democrat, L-Libertarian, G-Green, S-Socialist, U-Unity, F-Forward.)
MONDAY, FEB. 23
- (R) Jefferson County Republican Party: Men’s Luncheon, 11:30 a.m.-1 p.m., 389 S. Wadsworth Blvd., Lakewood
- DRCOG: Transportation Advisory Committee, 1:30 p.m., contact cbkennedy@drcog.org for more information
- Colorado General Assembly: House Agriculture, Water & Natural Resources, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver
- Colorado General Assembly: House Finance, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: House State, Civic Military & Veterans Affairs, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., LSB A, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Education, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 357, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Judiciary, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Business, Labor & Technology, 2 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 352, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Finance, 2 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 357, Denver
- Colorado General Assembly: Senate State, Veterans & Military Affairs, 2 p.m., 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- (D) Denver Democratic Party: Tech Office Hours, 5-6 p.m., visit https://meet.google.com/cqh-rbvs-ejo to join the meeting
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Growth & Development Committee, 6-7 p.m., visit https://us02web.zoom.us/j/83128758120 to join the meeting
- (D) Grand County Democratic Party: Monthly Meeting, 6:30-8 p.m., 421 Norgren Rd., Fraser
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Migrant Justice Working Group, 7-8 p.m., visit https://us02web.zoom.us/j/89077769890 to join the meeting
TUESDAY, FEB. 24
- Colorado General Assembly: House Health & Human Services, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: House Judiciary, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver
- Colorado General Assembly: House Transportation, Housing & Local Government, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., LSB A, Denver
- Colorado General Assembly: Joint Budget Committee, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., JBC, Denver
- (D) Arapahoe County Democratic Party: Heather Gardens Democrats Meeting, 4-5:30 p.m., 2888 S. Heather Gardens Way, Aurora
- (D) Mesa County Democratic Party: Veteran’s Council of Mesa County, 5:30-6:30 p.m., 310 N. 7th St., Grand Junction
- Know Your Rights: Immigration with Boulder County District Attorney Michael Doughtery, 6-7 p.m., RSVP at https://www.coloradodems.org/events
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Palantir Out of Denver Working Group, 6-7:30 p.m., visit denverdsa.org/events for more information
- (R) Douglas County Republican Party: Castle Rock Grassroots Conservatives, 6-9 p.m., 519 Wilcox St., Castle Rock
- (R) Jefferson County Republican Party: HD 24 Meeting, 6:30-7:30 p.m., contact 303-277-1113 for more information
- (R) Jefferson County Republican Party: HD 27 Monthly Meeting, 7-8:30 p.m., contact jonah.hearne@reagan.com for more information
WEDNESDAY, FEB. 25
- Colorado General Assembly: Legislative Audit Committee, 7:15 a.m., 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- Colorado General Assembly: House Business Affairs & Labor, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: House Education, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver
- Colorado General Assembly: House Energy & Environment, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., Old State Library, Denver
- Colorado General Assembly: Joint Budget Committee, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., JBC, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Health & Human Services, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- Colorado General Assembly: House Health & Human Services, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: House Judiciary, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver
- Colorado General Assembly: House Transportation, Housing & Local Government, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., LSB A, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Education, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 357, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Judiciary, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Transportation & Energy, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 352, Denver
- (D) Colorado Democratic Party: South Asian Initiative, 4-5 p.m., visit https://www.coloradodems.org/events for Zoom link
- American Council of Engineering Companies of Colorado: Annual Legislative Reception, 4-7 p.m., 240 14th St., Denver, RSVP to katie@howeswolf.com
- Colorado Pharmacists Society: Legislative Reception, 4:30-7 p.m., 303 E. 17th Ave., Ste. 400, Denver, RSVP to kris@meridianaffairs.com
- (D) Denver Democratic Party: Candidate Meet & Greet SD 34, 5:30 p.m., RSVP at https://www.eventbrite.com/e/meet-and-greet-with-the-candidates-for-state-senate-district-34-tickets-1982298015727
- (D) Mesa County Democratic Party: Women’s Group, 5:30-7 p.m., 310 N. 7th St., Grand Junction
- (D) Colorado Democratic Party: Be Curious Venezuela 2.0, 6-7 p.m., RSVP at https://www.coloradodems.org/events
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Healthcare Committee, 6-7 p.m., visit denverdsa.org/events for Zoom link
- (D) Jefferson County Democratic Party: Officers Meeting, 6:30-8 p.m., visit https://zoom.us/j/5539826712 to join the meeting
- (D) Denver Democratic Party: 2026 Open House, 6:30-8 p.m., 3000 Lawrence St., Denver, RSVP at https://www.eventbrite.com/e/denver-democrats-2026-open-house-tickets-1981386794239
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Electoral Meeting, 7-8 p.m., visit denverdsa.org/events for more information
- (S) Denver Democratic Socialists of America: SocFem Committee Meeting, 7-8 p.m., visit denverdsa.org/events for more information
THURSDAY, FEB. 26
- Colorado General Assembly: Joint Technology Committee, 8 a.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 352, Denver
- Colorado General Assembly: Committee on Legal Services, 8:15 a.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver
- Colorado General Assembly: House Agriculture, Water & Natural Resources, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver
- Colorado General Assembly: House Finance, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: House State, Civic, Military & Veterans Affairs, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., LSB A, Denver
- Colorado General Assembly: Joint Budget Committee, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., JBC, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Business, Labor & Technology, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., SCR 352, Denver
- Colorado General Assembly: Senate State, Veterans & Military Affairs, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- Colorado General Assembly: House Business Affairs & Labor, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: House Education, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver
- Colorado General Assembly: House Energy & Environment, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., Old State Library, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Agriculture & Natural Resources, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 352, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Health & Human Services, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Local Government & Housing, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 357, Denver
- (D) Chaffee County Democratic Party: Membership Meeting, 5:30-6:30 p.m., 300 W. Sackett Ave., Salida
- (D) Arapahoe County Democratic Party: HD 41 Meeting, 5:30-7:30 p.m., contact info@arapahoedems.org for more information
- (D) Adams County Democratic Party: SD 21 Vacancy Committee, 6-7 p.m., visit https://www.adamscountydems.org/events for more information
- (D) Colorado Democratic Party: Stonewall Monthly Meeting, 6-7:30 p.m., visit https://www.coloradodems.org/events for Zoom link
- (D) Weld County Democratic Party: Executive Committee Meeting, 6-8 p.m., 710 11th Ave., Ste. L-10, Greeley
- (D) Denver Democratic Party: HD 7 Annual Black History Month Celebration, 6-8 p.m., 500 16th St. Mall, Ste. 262, Denver RSVP at https://www.eventbrite.com/e/hd7s-annual-black-history-month-celebration-tickets-1981971233312
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Pol-Ed Article Meeting, 6-8 p.m., 2019 E. 17th Ave., Denver
- (R) Jefferson County Republican Party: HD 30 Meeting, 6-8 p.m., contact 303-277-1113 for more information
- (D) Denver Democratic Party: HD 2 Meeting, 6:15-7:15 p.m., 1955 E. Arizona Ave., Denver
- (D) Gilpin County Democratic Party: Meeting, 6:30-8 p.m., 15131 CO-119, Black Hawk
- (D) Jefferson County Democratic Party: HD 27 Monthly Meeting, 6:30-8 p.m., visit jeffcodems.org/calendar for more information
- (D) Jefferson County Democratic Party: HD 29 Monthly Meeting, 6:30-8 p.m., visit jeffcodems.org/calendar for more information
- (D) Arapahoe County Democratic Party: HD 36 Meeting, 6:30-8 p.m., visit arapahoedems.org for more information
- (R) CU Republicans: Meeting, 7-8 p.m., contact coloradocr@gmail.com for more information
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Orientation Call, 7-8:30 p.m., visit denverdsa.org/events for more information
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Steering Committee Meeting, 7:30-9 p.m., visit denverdsa.org/events for more information
FRIDAY, FEB. 27
- (R) Douglas County Republican Party: Highlands Ranch Republican Breakfast, 7-8:30 a.m., 4800 McArthur Ranch Rd., Highlands Ranch
- Colorado General Assembly: Joint Budget Committee, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., JBC, Denver
- Rep. Matt Ball: SD 31 Day at the Capitol, 8-11 a.m., 200 E. Colfax Ave., RM 039, Denver, RSVP to matt.ball.aide@coleg.gov
- (D) Adams County Democratic Party: CD 8 Protest Club, 11 a.m.-1 p.m., 10701 Melody Dr., Northglenn
- (R) Republicans @ Denver Athletic Club: Meeting, 12-1 p.m., 1325 Glenarm Pl., Denver
- (R) Broomfield County Republican Party: Lincoln Day Dinner, 5:30-8:30 p.m., 111 Richman St., Black Hawk, RSVP at https://www.broomfieldrepublicans.org/events
- Meet & Greet: US Senate Candidate Karen Breslin, 6-8 p.m., 647 Main St., Carbondale
- (R) Jefferson County Republican Party: JeffCo EIC Zoom Meeting, 6:30-7:30 p.m., contact makeadifferenceinco@gmail.com for more information
- (D) Jefferson County Democratic Party: Labor Advisory Committee Meeting, 6:30-7:30 p.m., 363 S. Harlan St., Lakewood
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Movie Night, 7:30-10 p.m., 809 S. Washington St., Denver
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Central Denver Social, 8-11 p.m., 54 S. Broadway, Denver
SATURDAY, FEB. 28
- (R) Jefferson County Republican Party: Bylaws Committee Meeting, 7:15-9:45 a.m., contact shawn@insuranceofdenver.com for more information
- (D) Jefferson County Democratic Party: Mountain Area Dems, 9-10:30 a.m., 3757 Ponderosa Dr., Evergreen
- (R) Denver Republican Party: Republican Women, 10 a.m.-12 p.m., 727 E. 16th Ave., Devner, RSVP to denverrepublicanwomen@gmail.com
- (D) Denver Democratic Party: HD 7 Meeting, 10:30-11:30 a.m., 4664 Peoria St., Denver
- (D) Denver Democratic Party: HD 9 Meeting, 10:30-11:30 a.m., 1500 S. Dahlia St., Denver
- (R) Denver Republican Party: Mock Caucus, 2-4 p.m., 727 E. 16th Ave., Denver
SUNDAY, MAR. 1
- Karen Breslin: US Senate Meet & Greet, 12-1 p.m., visit https://www.jeffcodems.org/calendar for more information