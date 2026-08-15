Colorado Politics Calendar Aug. 17-23
CoPo’s weekly political calendar will help you find political and public-policy events throughout Colorado. It includes candidate and issue campaign events, public policy meetings, court hearings, state and local party conventions, assemblies, debates, rallies, parades, speaking engagements, traveling dignitary appearances, water meetings, book signings, county commission hearings, city council meetings and more. As a subscriber, you can submit your own events for publication to calendar@coloradopolitics.com for free publication on this page. Please include who, what, when, where and why for each event.
(Party designations: R-Republican, D-Democrat, L-Libertarian, G-Green, S-Socialist, U-Unity, F-Forward.)
MONDAY, AUG. 17
- (D) Weld County Democratic Party: Moms, Kids, & MO at the Park, 11 a.m.-12 p.m., 200 N. 7th St., Berthoud
- (D) Jefferson County Democratic Party: Liberal Libations, 4-6 p.m., 7260 W. Alaska Dr., Lakewood
- (D) Montrose County Democratic Party: Central Committee Meeting, 5:45-6:45 p.m., 1500 E. Main St., Montrose
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Steering Committee Meeting, 6-7:30 p.m., visit denverdsa.org/events for Zoom link
- (R) Denver Republican Party: HD 3 & 9 Meeting, 6:30-8 p.m., 1660 S. Albion St., Denver
TUESDAY, AUG. 18
- (D) Broomfield County Democratic Party: A Dem Good Time, 11 a.m.-12 p.m., 1280 E. 1st Ave., Broomfield
- (R) Jefferson County Republican Party: Men’s Luncheon, 11:30 a.m.-1 p.m., 389 S. Wadsworth Blvd., Lakewood
- (D) Routt County Democratic Party: Dems Voices to Vote with Rep. Joe Neguse, 5:30-7 p.m., contact routtdemschair@gmail.com for more information
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Internationalism Committee Meeting, 6-7:15 p.m., visit denverdsa.org/events for Zoom link
- (R) Jefferson County Republican Party: Mountain Republicans Club & 285 Tea Party, 6-7:30 p.m., 26624 N. Turkey Creek Rd., Evergreen
- (D) Denver Democratic Party: Executive Committee Meeting, 6-7:30 p.m., 690 Colorado Blvd., Denver
- (D) Broomfield County Democratic Party: A Dem Good Time, 6-8 p.m., 1280 E. 1st Ave., Broomfield
- (R) Arapahoe County Republican Party: Executive Committee Meeting, 6:30-8:30 p.m., 9195 E. Mineral Ave., Centennial
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Communications Working Group, 7-8 p.m., visit denverdsa.org/events for Zoom link
- (R) Denver Republican Party: HD 2 Meeting, 7-8 p.m., 700 S. Franklin St., Denver
WEDNESDAY, AUG. 19
- Colorado General Assembly: Black Coloradan Racial Equity Study Commission, 3 p.m., 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- DRCOG: Executive Committee, 4:30 p.m., 1001 17th St., Ste. 700, Denver
- DRCOG: Performance and Engagement Committee, 5:30 p.m., 1001 17th St., Ste. 700, Denver
- (D) Summit County Democratic Party: Meeting, 5:30-7 p.m., 83 Nancy’s Pl., Frisco
- (D) Jefferson County Democratic Party: HD 24 Potluck, 5:30-7:30 p.m., 5850 Garrison St., Arvada
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Muni Research Working Group, 6-7p.m., visit denverdsa.org/events for Zoom link
- (D) Denver Democratic Party: HD 37 & 61 Meeting, 6-7:30 p.m., 5428 S. Parker Rd., Aurora
- (D) Colorado Democratic Party: Labor Initiative Meeting, 6-7:30 p.m., 6350 Broadway, Denver
- (D) Larimer County Democratic Party: Health Care Action Meeting, 6:30-7:30 p.m., visit larimerdems.org/events for Zoom link
THURSDAY, AUG. 20
- Colorado General Assembly: Capitol Building Advisory Committee, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 357, Denver
- (S) Denver Democratic Socialists of America: No On 109/110 Working Group, 5-6 p.m., visit denverdsa.org/events for Zoom link
- (F) Colorado Forward Party: Candidates for a Community Conversation, 6 p.m., 159 Main St., Grand Junction, RSVP at coloradoforwprdparty.com/calendar
- (R) Denver Republican Party: Happy Hour, 6-7 p.m., 2376 15th St., Denver
- (R) Douglas County Republican Party: Freedom Fellowship, 6-8 p.m., 2680 E. County Line Rd., Highlands Ranch
- (R) Jefferson County Republican Party: HD 28 Meeting, 6:30-7:30 p.m., 13952 Denver West Pkwy., #450, Lakewood
- (D) Adams County Democratic Party: Get Out The Vote Rally, 6:30-8 p.m., RSVP at https://www.adamscountydems.org/events
- (R) Denver Republican Party: HD 5 Meeting, 7-7:30 p.m., 2376 15th St., Denver
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Political Education Committee Meeting, 7-8 p.m., visit denverdsa.org/events for Zoom link
- (R) CU Republicans: Meeting, 7-8 p.m., contact coloradocr@gmail.com for more information
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Thems/Fems/Friends Social + Karaoke, 7-9 p.m., 420 E. Colfax Ave., Denver
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Western District Call, 7:30-8:30 p.m., visit denverdsa.org/events for Zoom link
FRIDAY, AUG. 21
- (R) Douglas County Republican Party: Castle Rock Breakfast, 7:30-9:15 p.m., 500 Fairgrounds Rd., Castle Rock, RSVP to kent.cheese@firstwestmortgage.com
- (R) Republicans @ Denver Athletic Club: Meeting, 12-1 p.m., 1325 Glenarm Pl., Denver
- (D) Colorado Democratic Party: Democratic Education Council, 1:30-3:30 p.m., visit coloradodems.org/events for Zoom link
- (R) Jefferson County Republican Party: JeffCo EIC Zoom Meeting, 6:30-7:30 p.m., contact makeadifferenceinco@gmail.com for more information
- (R) Jefferson County Republican Party: Election Integrity Committee Meeting, 6:30-7:30 p.m., contact makeadifference@gmail.com for more information
SATURDAY, AUG. 22
- (D) Larimer County Democratic Party: Local Legislator Town Hall, 10-11:30 a.m., 201 Peterson St., Fort Collins
- (R) Denver Republican Party: Republican Women, 10 a.m.-12 p.m., 727 E. 16th Ave., Denver, RSVP to denverrepublicanwomen@gmail.com
- (D) Larimer County Democratic Party: BarackFest, 10 a.m.-12 p.m., RSVP at larimerdems.org/events
- (D) Denver Democratic Party: HD 7 Meeting, 10:30-11:30 a.m., 4664 Peoria St., Denver
- (D) Denver Democratic Party: HD 9 Meeting, 10:30-11:30 a.m., 1500 S. Dahlia St., Denver
SUNDAY, AUG. 23
- (D) Arapahoe County Democratic Party: HD 40 Bids & Bites Auction, 12-3 p.m., RSVP at https://secure.actblue.com/donate/hd40bids26
- (D) Larimer County Democratic Party: Meet Your Democratic Candidates—Estes Valley Precincts, 2-4 p.m., 660 Community Dr., Estes park
- (D) Gunnison County Democratic Party: Unity Dinner, 4-7 p.m., 850 Co Rd. 49, Gunnison
- (D) Jefferson County Democratic Party: Eleanor Roosevelt Dinner, 4-9 p.m., purchase tickets at https://secure.actblue.com/donate/2026er
- (D) Adams County Democratic Party: House & Senate District Officers Meeting, 6-7 p.m., contact chair@adamscountydems.org for Zoom link