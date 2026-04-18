Colorado Politics Calendar Apr. 20-26
CoPo's weekly political calendar helps you find political and public policy events throughout Colorado. It includes candidate and issue campaign events, public policy meetings, court hearings, state and local party conventions, assemblies, debates, rallies, parades, speaking engagements, traveling dignitary appearances, water meetings, book signings, county commission hearings, city council meetings and more.
(Party designations: R-Republican, D-Democrat, L-Libertarian, G-Green, S-Socialist, U-Unity, F-Forward.)
MONDAY, APR. 20
- Colorado General Assembly: Senate Floor Work, 10 a.m., 200 E. Colfax Ave., Senate Chamber, Denver
- (R) Jefferson County Republican Party: Men’s Luncheon, 11:30 a.m.-1 p.m., 389 S. Wadsworth Blvd., Lakewood
- DRCOG: Transportation Advisory Committee, 1:30 p.m., contact ckennedy@drcog.org for more information
- Colorado General Assembly: House Agriculture, Water & Natural Resources, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver
- Colorado General Assembly: House Finance, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0112, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Education, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 357, Denver
- (D) Montrose County Democratic Party: Central Committee Meeting, 5:30 p.m., 1500 E. Main St., Montrose
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Growth & Development Committee, 6 p.m., visit denverdsa.org/events for Zoom link
- (R) Denver Republican Party: HD 3 & 9 Meeting, 6:30-8 p.m., 1660 S. Albion St., Denver
TUESDAY, APR. 21
- Colorado General Assembly: Capital Development Committee, 8:30 a.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 357, Denver
- Colorado General Assembly: House Judiciary, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Business, Labor & Technology, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 352, Denver
- Colorado General Assembly: Senate, State, Veterans & Military Affairs, 2 p.m., 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Palantir Out of Denver Working Group, 6-7:30 p.m., visit denverdsa.org/events for more information
- (D) Denver Democratic Party: Executive Committee, 6-7:30 p.m., 690 Colorado Blvd., Denver
- (D) Broomfield County Democratic Party: Meeting, 6-8 p.m., 1280 E. 1st Ave., Broomfield
- (R) Denver Republican Party: HD 2 Meeting, 7-8 p.m., 700 S. Franklin St., Denver
WEDNESDAY, APR. 22
- (R) Larimer County Republican Party: Republican Club Luncheon, 11:30 a.m.-1:30 p.m., 1716 E. Mulberry St., Fort Collins
- Colorado General Assembly: Senate Agriculture & Natural Resources, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., SCR 352, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Health & Human Services, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Local Government & Housing, Upon Adjournment, 200 E. Colfax Ave., SCR 357, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Education, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 357, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Transportation & Energy, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 352, Denver
- (D) Colorado Democratic Party: South Asian Initiative, 4-5 p.m., visit https://www.coloradodems.org/events for Zoom link
- (D) Mesa County Democratic Party: Women’s Group Meets, 5:30-7 p.m., 310 N. 7th St., Grand Junction
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Healthcare Committee, 6-7 p.m., visit denverdsa.org/events for more information
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Electoral Committee Meeting, 7-8 p.m., visit denverdsa.org/events for Zoom link
- (D) Denver Democratic Party: Healthcare Council Meeting, 7-8:30 p.m., visit https://www.denverdemocrats.org/issues/healthcare to join the meeting
THURSDAY, APR. 23
- Colorado General Assembly: Joint Technology Committee, 8 a.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 352, Denver
- Colorado General Assembly: House Education, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., HCR 0107, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Agriculture & Natural Resources, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 352, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Health & Human Services, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., Old Supreme Court, Denver
- Colorado General Assembly: Senate Local Government & Housing, 1:30 p.m., 200 E. Colfax Ave., SCR 357, Denver
- (D) Chaffee County Democratic Party: Membership Meeting, 5:30-6:30 p.m., RSVP at https://chaffeecountydemocrats.org/event/monthly-meeting-3/
- (D) Denver Democratic Party: Stonewall Monthly Meeting, 6-7:30 p.m., visit https://www.coloradodems.org/events for Zoom link
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Pol-Ed Article Reading, 6-8 p.m., 2019 E. 17th Ave., Denver
- (D) Weld County Democratic Party: Executive Committee Meeting, 6-8 p.m., 710 11th Ave., Ste. L-10, Greeley
- (R) Jefferson County Republican Party: HD 30 Monthly Meeting, 6-8 p.m., contact 303-277-1113 for more information
- (D) Denver Democratic Party: HD 2 Meeting, 6:15-7:15 p.m., 1955 E. Arizona Ave., Denver
- (D) Gilpin County Democratic Party: Meeting, 6:30-8 p.m., 15131 CO-119, Black Hawk
- (D) Jefferson County Democratic Party: HD 27 Meeting, 6:30-8 p.m., visit jeffcodems.org/calendar for Zoom link
- (D) Arapahoe County Democratic Party: HD 36 Meeting, 6:30-8 p.m., visit https://us02web.zoom.us/meeting/register/hXivyJy2QuGlWkqdm8ellQ to join the meeting
- (D) Arapahoe County Democratic Party: HD 41 Meeting, 6:30-8:30 p.m., 15200 E. Girard Ave., Ste. 1400, Aurora
- (R) CU Republicans: Meeting, 7-8 p.m., contact coloradocr@gmail.com for more information
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Steering Committee Meeting, 7:30-9 p.m., visit denverdsa.org/events for Zoom link
FRIDAY, APR. 24
- (R) Douglas County Republican Party: Highlands Ranch Republican Breakfast, 7-8:30 a.m., 4800 McArthur Ranch Rd., Highlands Ranch
- (R) Republicans @ Denver Athletic Club: Meeting, 12-1 p.m., 1325 Glenarm Pl., Denver
- (R) Jefferson County Republican Party: JeffCo EIC Zoom Meeting, 6:30-7:30 p.m., contact makeadifferenceinco@gmail.com for more information
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Central Denver Social, 8-11 p.m., 54 S. Broadway, Denver
SATURDAY, APR. 25
- (R) Jefferson County Republican Party: Bylaws Committee Meeting, 7:15-9:45 a.m., contact shawn@insuranceofdenver.com for more information
- (D) Jefferson County Democratic Party: Mountain Area Dems, 9-10:30 a.m., 3757 Ponderosa Dr., Evergreen
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Labor Committee Meeting, 10 a.m.-12 p.m., visit denverdsa.org/events for Zoom link
- (D) Denver Democratic Party: HD 7 Meeting, 10:30-11:30 a.m., 4664 Peoria St., Denver
- (D) Denver Democratic Party: HD 9 Meeting, 10:30-11:30 a.m., 1500 S. Dahlia St., Denver
- (R) Denver Republican Party: Republican Women Meeting, 10 a.m.-12 p.m., 727 E. 16th Ave., Denver, RSVP to denverrepublicanwomen@gmail.com
- (S) Denver Democratic Socialists of America: Socialism 101, 1-2:30 p.m., 809 S. Washington St., Denver
- (D) Denver Democratic Party: Park Picnic with POs, 1-5 p.m., 3400 Arkins Ct., Denver
SUNDAY, APR. 26
- (D) Adams County Democratic Party: Officers’ Meeting, 10-11 a.m., contact chair@adamscountydems.org for more information
- (D) Adams County Democratic Party: House & Senate District Officers Meeting, 6-7 p.m., visit adamscountydems.org/events for Zoom link